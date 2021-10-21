Таллин, , 14:32 — REGNUM Около 900 призывников направлено в воинские части Эстонии, об этом сообщила пресс-служба генерального штаба сил обороны страны.

Эстония Иван Шилов © ИА REGNUM

Призывники пополнили подразделения 1-й и 2-й пехотных бригад, командования киберобороны, Службы тыла и Сил специальных операций. Им предстоит пройти трехмесячный базовый курс, в ходе которого они освоят индивидуальные навыки бойца: пехотную тактику, методы передвижения, принципы маскировки, навыки владения оружием, жесты, протоколы связи и питание в полевых условиях.

На четвертом и пятом месяце службы они начнут освоение одной из множества воинских специальностей. На очередном этапе подготовки они научатся действовать в составе отделения, взвода и роты.

Главной проверкой их готовности к несению срочной службы станут крупные учения НАТО «Еж 2022» в Эстонии. Отмечается, что после прохождения службы их зачислят в рядовой состав подразделений резерва.

Призыв в силы обороны Эстонии производится трижды в год. Зимой и летом набирают солдат, которым предстоить служить 11 месяцев — они становятся командирами или водителями. Осенью призывают рядовой состав подразделений. Их служба длится 8 месяцев.