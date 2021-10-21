Боровск, Калужская область, 21 октября, 2021, 15:38 — ИА Регнум. В следственные органы Калужской области поступило заявление местной жительницы, в котором она сообщила о совершении в отношении семилетней девочки со стороны неизвестного мужчины действий сексуального характера. По данному заявлению была организована проверка, по результатам которой возбуждено уголовное дело, сообщили 21 октября корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

Kaluga.sledcom.ru Следственные действия

По версии следствия, в августе 2021 года мужчина пришел в квартиру, где проживала девочка и её мать, и, оставшись с ребенком наедине, совершил в отношении ребёнка действия сексуального характера. Подозреваемый ребёнком был опознан. В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств самого преступления и причин, способствовавших его совершению. Проверяется причастность задержанного к совершению аналогичных преступлений на территории Калужской области.

Следствие ходатайствует перед судом об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. За совершение данного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет.