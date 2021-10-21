Ярославль, 21 октября, 2021, 14:29 — ИА Регнум. В Ярославле проходит испытания препарат, который пациенты принимают после введения первого компонента вакцины от коронавируса. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Vk.com/Свободный Ярославль Выданный препарат

Одна из жительниц Ярославля пожаловалась в социальных сетях, что ее матери выдали таблетки для клинических испытаний без инструкции сразу после того, как она прошла первую фазу вакцинации.

«Моей маме сделали первую прививку «Спутником». И выдали упаковку таблеток «Эргоферон/Плацебо». На упаковке написано, что для клинических испытаний. Аннотации в упаковке нет. Спрашиваю: подписала ли что-нибудь, кроме добровольного согласия на вакцинацию. Говорит, нет. Следовательно, кто-то (фарм.компания/руководство больницы и т. п) проводит на пожилых людях клинические испытания, не говоря им об этом ни слова, под соусом «Принимайте, чтобы легче переносить вакцинацию», — пожаловалась жительница в паблике «Свободный Ярославль» во ВКонтакте.

В департаменте здравоохранения и фармации Ярославской области подтвердили, что на базе одной из больниц действительно проходят клинические испытания, в которых участвует 36 человек. Все они подписали добровольное согласие на участие в испытаниях препарата.

«У нас на базе одной из больниц проходят клинические исследования препарата «Эргоферон». Разрешение на эти исследования есть, они проходят в 40 медицинских центрах страны. Это разрешение Минздрава №559 от 22 сентября. В больнице в исследовании участвуют 36 человек. Все эти люди написали согласие на участие. И вопрос о том, что кто-то мог что-то не знать — исключён», — заверили в региональном депздраве.

Объяснили там и суть эксперимента. Медикам важно понять, может ли помочь препарат не заразиться коронавирусом в 21-дневный период до получения второго компонента вакцины «Спутник V».

«Некоторые граждане заражаются между введением первого и второго компонента прививки. И противовирусный препарат «Эргоферон» проверяется, работает он в этом интервале или нет. Плацебо написано потому, что во всех исследованиях всегда есть непосредственно лекарственный препарат, а есть плацебо», — объяснили в департаменте здравоохранения и фармации Ярославской области.

В завершение в областном депздраве ещё раз подчеркнули, что заявления о том, что кто-то может быть не в курсе — ложные, так как в больнице имеются добровольно подписанные людьми согласия как на вакцинацию, так и на приём препарата.