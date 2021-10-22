Саратов, 22 октября, 2021, 06:03 — ИА Регнум. В Саратовской области начался поэтапный ввод в эксплуатацию новой инфекционной больницы в Ленинском районе Саратова. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.

Saratov.gov.ru Новая инфекционная больница в Саратовской области

На первом этапе сданы четвёртый лечебный корпус на 96 коек и административно-бытовой корпус. Также готовы залы для занятий двух кафедр вуза, пищеблок, кабинеты специалистов.

Власти заявляют, что в ноябре сдадут в эксплуатацию другие корпуса, а работы по пуску-наладке оборудования пройдут в декабре, после чего новое учреждение будет введено в работу. В регионе отмечают, что с его запуском будет реорганизован коечный «инфекционный» фонд: здесь будут сконцентрированы все круглосуточные стационарные койки, развёрнутые в Саратове.

Напомним, что новый инфекционный центр на 400 коек начал строиться на федеральные и региональные средства в Ленинском районе Саратова в мае 2020 года. Поддержку проекту оказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Как сообщало ИА REGNUM, новая больница состоит из восьми корпусов общей площадью 56 тыс. кв. метров и, по данным властей, станет крупнейшим по площади высокотехнологичным медучреждением. Здесь будут открыты, в частности, операционные, пять взрослых и шесть детских инфекционных отделений, отделения реанимации, интенсивной терапии и диагностики.

Отметим, в Саратовской области увеличилось количество вновь выявленных случаев заражения коронавирусом: за 20 октября подтверждено 427 случаев, в то время за 19 октября — 419. Всего лабораторно выявлено 96 433 случаев заражения SARS-CoV-2, выздоровел 86 361 пациент, скончались 3563 человека.