Бишкек, 21 октября, 2021, 14:28 — ИА Регнум. В Киргизии у некоторых руководителей госорганов нет государственного видения и подхода к своей работе. Об этом заявил президент Садыр Жапаров на республиканском совещании глав органов местного самоуправления сегодня, 21 октября.

Цитата из к/ф «Мёртвые души». Реж. Леонид Трауберг. 1960. СССР Чиновник

По его словам, несмотря на сложную экономическую ситуацию, они продолжают присылать необоснованные просьбы об увеличении штата, введении дополнительных руководящих должностей и создании учреждений.

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Также глава государства пожаловался на то, что в президентскую администрацию продолжают поступать от чиновников «сырые» и недоработанные документы.

«Немало случаев преследования внутриведомственных интересов. Некоторые государственные органы необоснованно затягивали соответствующую организационную работу в связи с утверждением новой структуры кабинета министров», — констатировал Жапаров.

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