Глава Киргизии недоволен отсутствием государственного видения у чиновников
Бишкек, 21 октября, 2021, 14:28 — ИА Регнум. В Киргизии у некоторых руководителей госорганов нет государственного видения и подхода к своей работе. Об этом заявил президент Садыр Жапаров на республиканском совещании глав органов местного самоуправления сегодня, 21 октября.
По его словам, несмотря на сложную экономическую ситуацию, они продолжают присылать необоснованные просьбы об увеличении штата, введении дополнительных руководящих должностей и создании учреждений.
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Также глава государства пожаловался на то, что в президентскую администрацию продолжают поступать от чиновников «сырые» и недоработанные документы.
«Немало случаев преследования внутриведомственных интересов. Некоторые государственные органы необоснованно затягивали соответствующую организационную работу в связи с утверждением новой структуры кабинета министров», — констатировал Жапаров.
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