Бишкек, , 14:26 — REGNUM Количество обращений граждан в администрацию президента Киргизии увеличилось в два раза по сравнению с предыдущими годами — с 5 800 обращений в 2020 году до 10 500 обращений в 2021 году. Об этом заявил президент Садыр Жапаров на республиканском совещании глав органов местного самоуправления сегодня, 21 октября.

Садыр Жапаров

По его словам, это связано с тем, что на местах вопросы не решаются своевременно, а местные чиновники с безразличием относятся к проблемам граждан.

Глава государства отметил отсутствие результатов решения проблем, поднимаемых гражданами в регионах, поскольку местные руководители формально относятся к своим повседневным обязанностям.

«В большинстве случаев местные власти заняты своими заботами, а люди — своими. Несмотря на изменение формы правления (с парламентской на президентскую — прим. ИА REGNUM), создается впечатление, что методы работы госорганов, принятие решений и их реализация остаются прежними, устаревшими», — сказал он.

Жапаров сообщил, что сегодня, 21 октября, подписал закон, который наделяет глав районных администраций расширенными полномочиями.

«Руководители на местах будут нести личную ответственность за улучшение жизни людей и решение вопросов, относящихся к их компетенции. Теперь нет причин для оправданий. Эти права позволяют решать многие вопросы на районном уровне», — резюмировал президент.