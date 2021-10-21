Москва, 21 октября, 2021, 14:25 — ИА Регнум. В Москве с 28 октября начинаются школьные каникулы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Minobr.pnzreg.ru Осенние каникулы

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Начало каникул совпадает со стартом нерабочих дней. Их ввёл в столице мэр Москвы Сергей Собянин на период с 28 октября по 7 ноября включительно. На это время школы приостановят работу, а дети отправятся на каникулы.

«Приостанавливается работа организаций дополнительного образования, спортивных школ, детских кружков и секций», — написал Собянин в личном блоге.

Он пояснил, что для дошкольников, «которых не с кем оставить дома, в городских детских садах будет организована работа дежурных групп».