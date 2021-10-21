Бишкек, 21 октября, 2021, 14:22 — ИА Регнум. Эксперты прогнозируют наступление эпохи нехватки продовольствия в Киргизии. Об этом заявил председатель правления Ассоциации развития агропромышленного комплекса Туратбек Укубаев на брифинге 20 октября.

Ken Flottman Киргизия

По его словам, сейчас республика способна покрыть собственные потребности только по производству овощей и молока, но по-прежнему нуждается в поставках из других стран говядины, яиц, муки, растительного масла и сахара.

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Представитель сельхозсообщества отметил, что Киргизия будет оставаться импортозависимой ещё не меньше 10 лет, если государство в корне не изменит отношение к сельскому хозяйству и нуждам фермеров.

«Эпоха низких цен и изобилия продуктов завершилась. Казахстан официально ввел запрет на вывоз пшеницы и кормов. Мы полностью зависим от российских поставщиков. Как только нам закроют поставки из России, что мы будем есть?», — резюмировал Укубаев.

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