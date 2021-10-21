Санкт-Петербург, 21 октября, 2021, 14:27 — ИА Регнум. В Ленинградской области за последние пять лет не зафиксировано ни одного летального исхода от гриппа среди привитых граждан. Об этом 21 октября сообщила главный эпидемиолог Ленинградской области Елена Хорькова.

Admobninsk.ru Вакцина от гриппа

По словам эксперта, вирус гриппа циркулирует круглый год, однако в осенне-зимний период при наступлении холодов его активность возрастает. Она также напомнила, что грипп ― это острая респираторная вирусная инфекция, которая может привести к развитию тяжелого состояния и даже к летальному исходу. В группе риска ― пожилые люди, маленькие дети, беременные и люди с хроническими заболеваниями, такими как сахарный диабет, хроническая сердечная недостаточность, ХОБЛ. Также эксперт уточнила, что привитые от гриппа могут заболеть, однако тяжесть заболевания будет низкой.

«За последние пять лет в Ленинградской области не зафиксировано ни одного летального исхода от гриппа среди привитых. Эффективность применяемых сегодня вакцин составляет 75−92%», ― подчеркивает главный эпидемиолог Ленинградской области.

Хорькова отметила, что вакцина против гриппа защищает только от вирусов гриппа, поэтому привитый против этой инфекции может заболеть и COVID-19 и другими ОРВИ. При этом сочетание гриппа с COVID-19 очень опасно и увеличивает риск развития тяжёлый осложнений и летальных исходов в несколько десятков раз. Вакцинироваться против данных инфекций необходимо с разницей между прививками в 30 дней.

Отметим, по данным на 18 октября в Ленобласти от гриппа привилось 458 195 человек ― 25,1% от общего населения региона.