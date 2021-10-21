Бишкек, 21 октября, 2021, 14:20 — ИА Регнум. Правительство Киргизии должно отменить обязательную лицензию на использование подземных вод для нужд сельского хозяйства. Об этом заявила юрист Ассоциации развития агропромышленного комплекса Алия Абасканова на брифинге 20 октября.

diaspors Вода

По её словам, лицензирование скважины стоит 100 тысяч сомов (84 тысячи рублей), не считая расходов на юридическое сопровождение и поездку в Бишкек, поскольку получить разрешение можно только в столице республики.

Читайте также: В Киргизии жалуются на критический дефицит поливной воды

В свою очередь член сельхозассоциации Анара Асадова отметила, что никто из аграриев не готов платить столь крупную сумму за лицензию, поскольку фермеры зарабатывают не более 30 тысяч сомов (25 тысяч рублей) с гектара.

«Это же какую сельскохозяйственную культуру нужно посадить, чтобы получить заработок в 100 тысяч сомов с гектара земли?», — резюмировала она.

Читайте также: Киргизии грозит дефицит сахара из-за острой нехватки поливной воды