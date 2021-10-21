Брюссель, , 14:19 — REGNUM Отношения Североатлантического альянса и России стали более сложными после решения Москвы приостановить работу своего постпредства при НАТО. Об этом перед началом заседания в Брюсселе министров обороны альянса заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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«Подход НАТО к РФ остаётся по-прежнему комбинированным, сочетающим сдерживание и оборону с готовностью вести содержательный диалог, — отметил Столтенберг. — Но это стало более сложным из-за решения России закрыть офисы НАТО в Москве».

Генсек также подчеркнул, что Североатлантический альянс сохраняет каналы контактов с Россией.

«У нас сохраняются каналы связи с Россией, но мы сожалеем о решении России закрыть два офиса НАТО в Москве и прекратить деятельность миссии здесь в штаб-квартире», — сказал Столтенберг.

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Как сообщало ИА REGNUM, 18 октября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил о том, что с 1 ноября Россия приостанавливает работу своего постпредства при НАТО, а также деятельность военной миссии связи и информационного бюро Североатлантического альянса в Москве. Такое решение Москвы последовало за заявлением блока о сокращении численности российской миссии при НАТО.

В Госдепе США заявили, что политика НАТО в отношении России останется неизменной, альянс будет сдерживать «агрессию», но оставит открытой дверь для «диалога». При этом глава МИД РФ уверен, что НАТО первым должен сделать шаг для улучшения отношений с Москвой.