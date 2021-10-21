Прага,
21 октября 2021, 14:19 — REGNUM Россия ранее включила
Чехию в перечень недружественных стран, но эту квалификацию
надо наполнить содержанием, свернув торгово-экономическое сотрудничество с
Прагой, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в четверг, 21 октября, комментируя инициативу правительства Чехии о пересмотре отношений с Россией.
Ранее
член рабочей группы по подготовке программы
нового чешского
правительства Мартин Дворжак сообщил, что министры намерены упомянуть в программе своей работы приоритет двусторонних отношений (прежде всего с Германией и Израилем), а также заявить о необходимости пересмотра отношений с Россией и Китаем.
«Антироссийский раж в Чехии усиливается. Это говорит о слабости мер, предпринятых правительством России в ответ на предыдущие выпады Праги против нашей страны.
Пусть уже теперь, наконец, правительство Чехии официально оформит свою враждебную нашей стране линию в государственном документе. В своё время Прага, помнится, удивлялась, что Чехия была включена в перечень недружественных России стран, и просила Москву исключить её из этого перечня. Теперь оснований для удивления не будет.
Просто включить, однако, мало: правительство России должно как можно скорее наполнить эту квалификацию в отношении Чехии конкретным содержанием, свернув торгово-экономическое сотрудничество с ней. Правящая коалиция Чехии намерена пересмотреть отношения с Россией? В ответ надо, как минимум, пересмотреть наше отношение к чешскому пиву!« — отметил Михаил Демурин.