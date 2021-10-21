Прага, 21 октября, 2021, 14:19 — ИА Регнум. Россия ранее включилаЧехию в перечень недружественных стран, но эту квалификациюнадо наполнить содержанием, свернув торгово-экономическое сотрудничество сПрагой, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в четверг, 21 октября, комментируя инициативу правительства Чехии о пересмотре отношений с Россией.

Прага, Чехия

Ранеечлен рабочей группы по подготовке программынового чешскогоправительства Мартин Дворжак сообщил, что министры намерены упомянуть в программе своей работы приоритет двусторонних отношений (прежде всего с Германией и Израилем), а также заявить о необходимости пересмотра отношений с Россией и Китаем.

« Антироссийский раж в Чехии усиливается. Это говорит о слабости мер, предпринятых правительством России в ответ на предыдущие выпады Праги против нашей страны.

Пусть уже теперь, наконец, правительство Чехии официально оформит свою враждебную нашей стране линию в государственном документе. В своё время Прага, помнится, удивлялась, что Чехия была включена в перечень недружественных России стран, и просила Москву исключить её из этого перечня. Теперь оснований для удивления не будет.