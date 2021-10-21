Сеул, , 14:19 — REGNUM Недавно испытанная КНДР новая баллистическая ракета подводных лодок (БРПЛ) может находиться на начальной стадии разработки. Об этом сообщает KBS со ссылкой на заявление министра обороны Южной Кореи Со Ука.

Запуск ракеты с подводной лодки Mil.ru

Данное заявление он сделал 21 октября в ходе парламентского аудита.

Министр затруднился ответить на вопрос о том, сколько времени может потребоваться для развёртывания ракеты, однако добавил, что северокорейская БРПЛ скорее всего может быть перехвачена.

В ответ на просьбу сравнить южнокорейскую и северокорейскую БРПЛ, директор агентства оборонного развития Пак Чон Сын сказал, что, учитывая необходимость интеграции ракеты со стартовой платформой, северокорейская ракета отстаёт от южнокорейской как минимум на пять лет.