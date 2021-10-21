Москва, 21 октября, 2021, 14:18 — ИА Регнум. В период нерабочих дней в Москве изменится работа ресторанов и кафе. Соответствующее решение 21 октября принял мэр города Сергей Собянин.

Руслан Шамуков ИА REGNUM Закрытый на карантин фаст-фуд ресторан «Бургер Кинг» работает на вынос

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Он установил в столице с 28 октября по 7 ноября 2021 года включительно нерабочие дни. На время их действия в столице также вводятся ограничения.

Так, работа ресторанов, кафе и других заведений общественного питания будет осуществляться на вынос. Другим способом обслуживания клиентов станет доставка, на неё ограничения не распространяются.