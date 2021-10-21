Грозный, 21 октября, 2021, 14:18 — ИА Регнум. В Чечне перевыполнен план по вакцинации взрослого населения. Вместо запланированных 80% привиты уже 90%. Об этом сообщил 20 октября министр здравоохранения республики Эльхан Сулейманов в ходе видеоселекторного совещания по вопросам борьбы с коронавирусом, которое провел глава федерального Минздрава Михаил Мурашко.

(сс) Ю. Иванко. Mos.ru Вакцинация

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«В Чеченской Республике, по последним данным, привито от COVID-19 практически 90% жителей от запланированного 80% взрослого населения. При этом среди возрастной категории 60+ вакцинировано свыше 96 тыс. человек, проживающих на территории региона, что составляет 70% от численности данной категории граждан», — рассказал министр.

Отметим, что в Чечне за последнее время отмечается рост числа новых случаев заражения коронавирусом. За прошедшие сутки заболели COVID-19 90 человек, выздоровели за эти же сутки 93 пациента, скончались трое жителей.