Брюссель, 21 октября, 2021, 14:17 — ИА Регнум. Глава ведущей фракции Европарламента (Европейская народная партия) Манфред Вебер во время своего выступления на заседании ведомства предупредил Польшу о возможном выходе страны из ЕС. Об этом сообщает Polskie Radio.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ЕС

Европейский политик уточнил, что данное решение может быть принято в связи с тем, что Брюссель и Варшава не могут прийти к согласию по поводу верховенства права в Польше.

В Варшаве считают, что национальное законодательство имеет большую юридическую силу по отношению к общеевропейским нормам, в Брюсселе настаивают на обратном.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Конституционный суд Польши принял решение, согласно которому Конституция Польши должна иметь в республику высшую юридическую силу над европейскими законами и стандартами.