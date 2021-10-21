Калининград, 21 октября, 2021, 14:20 — ИА Регнум. В отношении предприятия ОАО «Балткран» возможен переход на балльную систему оценки локализации в отношении продукции. Такую возможность на исключил заявил премьер-министр России Михаил Мишустин при посещении ОАО «Балткран» в Калининграде, передает корреспондент ИА REGNUM.

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«Балльная система более точна. В процентах в своё время измеряли, давно помню, начинались тогда ещё соответствующие подходы — баллы более точны, знаем по отраслям», — сказал Мишустин.

По его словам, все производители, которые работают в отраслевых сегментах говорят о том, что это более точная система. И, соответственно, переход на неё даёт возможность более длительной сертификации.

«На вашу продукцию, думаю, надо так сделать, я поддержу. Но давайте, чтобы было более аккуратно, чтобы мы соблюли все интересы, Минпромторгу такое поручение даём. Думаю, в ближайшее время такие изменения внесём — нужно просто будет аккуратно это сделать в соответствии с правилами для аналогичных сегментов», — отметил председатель правительства РФ.