Москва, 21 октября, 2021, 14:19 — ИА Регнум. Владельцев автомобилей в Москве призвали начать менять летние шины на зимние. Об этом говорится в сообщении департамента транспорта столицы.

Gibdd.ru Автомобильна авария

«В Москве — дождь и временами снег. Поэтому советуем начать менять шины», — говорится в сообщении ведомства.

Водителям Москвы напомнили, что летние покрышки жестче, чем зимние по составу. Во время снижения температуры воздуха летние шины будут твердеть, а это, в свою очередь, может привести к опасной ситуации на дороге.

Напомним, по данным ГИБДД, менять летнюю резину на зимнюю у машины нужно, когда температура воздуха будет колебаться от +5 до +7 градусов.

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