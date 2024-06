Лос-Анджелес, США, 21 октября, 2021, 14:16 — ИА Регнум. Хлоя Чжао заявила, что готова снимать вторую часть кинокомикса Marvel «Вечные». Об этом 21 октября сообщает портал We Got This Covered.

Marvel Studios Marvel

«Что мне понравилось в создании этого фильма, так это то, что он так близко связан с происхождением MCU (киновселенной Marvel — ИА REGNUM), что также будет иметь большие последствия для продвижения MCU вперед», — сказала Чжао.

Кинематографист отметила, что в такой ситуации есть возможность сделать всё, что захотят продюсеры и режиссёр, в том числе выпустить одиночную картину, которая никак особо не повлияет на киновселенную в целом. Чжао заявила, что готова вернуться в любую секунду в команду Marvel.

Напомним, премьера кинокомикса «Вечные» состоится 4 ноября 2021 года. Его сюжет расскажет о расе бессмертных людей, которые появились на Земле около пяти миллионов лет назад.