Брюссель, , 14:15 — REGNUM Существующие форматы диалога Североатлантического альянса (НАТО) с Россией необходимо сохранить. Об этом 21 октября заявила журналистам глава Минобороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр на полях встречи министров обороны стран-членов НАТО в Брюсселе.

Аннегрет Крамп-Карренбауэр Иван Шилов © ИА REGNUM

«НАТО должна делать то, что она сейчас и делает — с одной стороны, ясно реагировать на действия и угрозы со стороны России, в том числе, в военном планировании. С другой стороны, сохранить все форматы (диалога с Москвой): Совет Россия — НАТО и другие», — сказала она.

Также Крамп-Карренбауэр отметила, что таким образом альянс протянет «руку к диалогу» с российской стороной и от последней будет зависеть, примет ли она это.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова написала в своем Телеграмм-канале, что блоку НАТО следует отозвать из России оперативных сотрудников своих разведок, раз уж в альянсе подняли вопрос о дипломатическом прикрытии для разведслужб.