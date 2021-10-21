Вологда, 21 октября, 2021, 14:18 — ИА Регнум. Суд заключил под стражу подозреваемую в убийстве 9-летней девочки в Вологде 40-летнюю Ульяну Ланскую. Об этом 21 октября сообщили в пресс-службе судов Вологодской области.

Пресс-служба судов Вологодской области. Подозреваемую в убийстве 9-летней девочки в Вологде 40-летняя Ульяна Ланска.

Как сообщало ИА REGNUM, тело убитой вологодской школьницы было найдено в одной из квартир Вологды 18 октября. В убийстве созналась хозяйка жилья, состоящая на учете в психдиспансере. Возбуждено несколько уголовных дел, в том числе, в отношении матери погибшей, оставившей ребенка без присмотра.

По версии следствия, с 15 часов 16 октября до 21 часа 17 октября Ланская совершила убийство малолетней. 19 октября в городе Беломорске Республики Карелия подозреваемая была задержана. 21 октября в закрытом режиме проходило судебное заседание об избрании ей меры пресечения.

«Суд принял во внимание данные о личности подозреваемой, тяжесть и обстоятельства совершенного преступления и то, что Ланская может скрыться от органов следствия и суда, и заключил ее под стражу по 18 декабря 2021 года включительно, — рассказали в пресс-службе суда. — Ланская и ее защитник не возражали против заключения подозреваемой под стражу».

Отметим, в 2018 году мировой судья Вологодской области по судебному участку № 9 привлек Ланскую к административной ответственности по ст. 6.1.1 КоАП РФ за нанесение побоев матери с назначением штрафа в размере 5 тыс. рублей.