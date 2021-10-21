Ташкент, 21 октября, 2021, 14:14 — ИА Регнум. Объем кредитов, выделенных коммерческими банками в Узбекистане в экономику страны, за 9 месяцев вырос на 33% к соответствующему периоду прошлого года и достиг 119,5 триллионов сумов (один доллар-10 700 сумов). Об этом говорится в сообщении Центрального банка Узбекистана.

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«Количество выданных населению автокредитов выросло в 1,6 раза, микрозаймов — в 1,7 раза и микрокредитов — в 2,3 раза», — говорится в сообщении регулятора.

В ЦБ Узбекистана отметили, что «это, в свою очередь, послужило важным каналом поддержания потребительского и инвестиционного спроса».

«По итогам текущего года ожидается рост кредитных вложений пропорциальный росту объемов номинального ВВП в пределах 16−18%», — сообщили в ЦБ страны.