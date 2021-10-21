Ташкент, 21 октября, 2021, 14:11 — ИА Регнум. По итогам сентября 2021 года годовая инфляция в Узбекистане составила 10,8%, что незначительно выше прогноза в базовом сценарии. Об этом сообщает ЦБ Узбекистана.

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«Основным драйвером, определяющим динамику общей инфляции в текущем году стало изменение цен на продовольственные товары и внесло повышающий вклад в годовую инфляцию в размере 6,1 процентных пункта», — говорится в сообщении регулятора.

Отмечается, что годовые темпы роста цен в группах непродовольственных товаров и услуг, состоящих из компонентов со стабильной динамикой, в сентябре составили 7,7% и 8,8% соответственно, что способствовало замедлению общей инфляции.

«Уровень базовой инфляции, чувствительной к монетарным факторам, с июня формировался ниже общего уровня инфляции, и составил 9,2%, снизившись на 3 процентных пункта с начала года», — отметили в ЦБ.