Рязань, 21 октября, 2021, 14:11 — ИА Регнум. В Рязанской области 21 октября выявлено 195 новых носителей коронавируса — на два больше, чем за предыдущие сутки, и это стало новым рекордом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативной рабочей группе правительства региона. Выписан после лечения 131 пациент, 10 человек скончались.

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Темп прироста инфекции за сутки составил 0,43%. Всего в Рязанской области подтверждено 45 766 случаев заболевания COVID-19. Выздоровели 41 677 человек.

По данным федерального оперштаба, в регионе зарегистрировано 1 299 летальных исходов.