Омск, 21 октября, 2021, 14:10 — ИА Регнум. За четыре года в Омской области газифицируют девять районов. Об этом ИА REGNUM сообщили 21 октября в областном правительстве. Также будет реализована президентская программа бесплатной догазификации.

Gazprom.ru Газификация

21 октября губернатор Омской области Александр Бурков зачитал бюджетное послание региональному парламенту. По данным властей, в 2021 году газифицируют около 7 тысяч квартир в 184 населённых пунктах 23 районов и в Омске. Будет построено свыше 120 км газопроводов.

В следующие три года в регионе реализуют президентскую программу бесплатной догазификации более 820 домовладений.

По словам Буркова, всего в ближайшие четыре года будут газифицированы 45 населённых пунктов в девяти районах. Планируется проложить около 360 км межпоселковых газопроводов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Сибирском федеральном округе продолжается работа по подключению домохозяйств к природному газу.

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