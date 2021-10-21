Новосибирск, 21 октября, 2021, 14:25 — ИА Регнум. Эксперименты российских учёных подтвердили, что резкое падение атмосферного давления вредит животным и человеку. Об этом сообщает пресс-служба Новосибирского государственного университета (НГУ).

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Новосибирские физиологи наблюдали за репродуктивным потенциалом экспериментальных животных и выяснили, что в результате нескольких опытов он снизился. Итоги исследования опубликовал научный журнал Insects.

«В ходе проведения экспериментов выяснилось, что резкое (менее чем за сутки) снижение атмосферного давления на 10 и более мм ртутного столба является серьезным стрессогенным фактором», — отмечают в вузе.

Эксперименты с резким повышением давления и значительным колебаниями остальных параметров погоды, например, температуры, такую же картину не давали.

В сообщении говорится, что при резком падении давления доступность кислорода уменьшается на 2−3%. Это не приводит к гипоксии и связанному с ней стрессу в условиях хорошо вентилируемых или открытых пространств. Но в плохо проветриваемом помещении любое снижение доступности кислорода вызовет негативный эффект.

У животных упадёт плодовитость, сократится численность потомства, а у человека могут возникнуть головные боли, носовые кровотечения, увеличится риск инсульта.

Итоги работы означают, что оповещение населения о резком изменении атмосферного давления целесообразно. Это явление стоит включить в перечень потенциально опасных.

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