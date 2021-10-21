Варшава, 21 октября, 2021, 14:07 — ИА Регнум. 20 октября в Варшаве прошла церемония закрытия XVIII Международного конкурса пианистов имени Фредерика Шопена. Центральным местом мероприятия стало объявления победителей конкурса в этом году. Об этом сообщает Polskie Radio.

Иван Шилов ИА REGNUM Варшава

Победителем конкурса стал 24-летний канадец корейского происхождения Брюс Лю. Второе место разделили Александр Гаджиев, представляющий Словению, и Кёохей Сорита из Японии. Третье место занял испанец Мартин Гарсия Гарсия. Он также получил награду за лучшее исполнение концерта.

Четвертое место разделили Аими Кобаяси из Японии и Якуб Кушлик из Польши. Последний также получил премию Польского Радио за лучшее исполнение мазурки. На пятом месте — итальянка Леонора Армеллини, а шестое место занял канадец Джун Ли Буй.

Победитель конкурса получил золотую медаль и 40 тысяч евро от президента Польши, который является почетным патроном мероприятия.