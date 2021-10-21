Тбилиси, 21 октября, 2021, 14:06 — ИА Регнум. Бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили госпитализация не требуется. Об этом 21 октября сообщила журналистам министр здравоохранения республики Екатерина Тикарадзе.

Facebook.com /mohgovge Екатерина Тикарадзе

«Состояние у него достаточно удовлетворительное. На данном этапе ему не требуется перевод в клинику», — сказала глава минздрава.

Тикарадзе отметила, что она против разглашения подробностей о состоянии здоровья Саакашвили. По её словам, экс-президенту оказаывают необходимую медицинскую момощь, в том числе обеспечивают медицкаментами.

Напомним, Саакашвили задержали в Грузии 1 октября после его возвращения. Он назвал себя «политзаключенным» и объявил голодовку. 8 октября стало известно, что экс-президент покупает мед и соки. После этого он заявил, что вернул оставшийся мед. Для контроля за здоровьем Саакашвили собрана группа врачей. Экс-президент согласился на медицинскую помощь.