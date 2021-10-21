Лондон, 21 октября, 2021, 14:05 — ИА Регнум. В сети обнародованы изображения нового внедорожника Range Rover, дебют которого состоится совсем скоро. Снимки размещены на странице jons_garage18 в социальной сети Instagram.

Jons_garage18 Внедорожник Range Rover нового поколения

Range Rover пятого поколения, судя по фото, получит характерную для этой модели «парящую» крышу и двухобъемный классический профиль с выраженным горизонтальным капотом.

Range Rover получит выдвижные наружные дверные ручки в стиле Range Rover Velar. На корме стоит отметить, как необычно размещены узкие фонари, которые не заходят на боковины.

Внутри нового Range Rover появился большой экран мультимедийной системы, который размещен поверх центральной консоли, как планшетный компьютер.

Пока о технических особенностях новинки нет никакой информации. Они появятся после дебюта модели. Range Rover нового поколения будет представлен 27 октября 2021 года.

Напомним, компания Land Rover планирует представить особую серию Range Rover SV Golden Edition.

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