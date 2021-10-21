Минск, 21 октября, 2021, 14:03 — ИА Регнум. При разработке новой белорусской конституции следует уделить особое внимание неконституционному «новому органу — Всебелорусскому народному собранию». Об этом 21 октября заявил Александр Лукашенко, проводя заседание рабочей группы по доработке проекта «новой Конституции страны», сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Лукашенко

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По словам Лукашенко, задача рабочей группы — продолжить работу сформированной по его указу «конституционной комиссии». Как отмечено в официальном сообщении, «в первую очередь рабочей группе предстоит сосредоточиться на ряде нерешенных принципиальных вопросов, которых, по его словам, немало». В состав группы вошли глава Администрации президента Игорь Сергеенко, помощник президента Александр Косинец, представители обеих палат Национального собрания — в том числе председатель Совета Республики Наталья Кочанова, заместитель госсекретаря Совета Безопасности Александр Рахманов, руководитель аппарата Совета министров Константин Бурак, зампред Конституционного суда Наталья Карпович и судья Ольга Сергеева, председатель «Федерации профсоюзов Белоруссии» Михаил Орда, а также доктор педагогических наук, профессор Александр Радьков.

«Главное в работе нынешней рабочей группы над конституционными изменениями — не допустить разбалансированности системы органов государственной власти. Важно избежать смешения функций и полномочий ключевых органов, обеспечить согласованность их действий», — подчеркнул Лукашенко.

Акцентируя внимание на неконституционном «Всебелорусском народном собрании» своих сторонников, он сообщил членам группы: «Предстоит определить его статус, порядок формирования и компетенцию. Сделать это так, чтобы не нарушить устойчивость государственного аппарата, не допустить появления в стране двоевластия».

«Итогом деятельности группы станет проект Основного Закона, который, как я сказал, обсудим на Конституционной комиссии и внесем для всенародного обсуждения. А потом уже дошлифовываем после всенародного обсуждения, и проект идет на референдум», — резюмировал Лукашенко.

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