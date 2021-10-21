Саратов, 21 октября, 2021, 14:03 — ИА Регнум. В Саратовской области увеличилось количество вновь выявленных случаев заражения коронавирусом и подтверждены очередные летальные исходы от COVID-19. Это следует из обновлённых сведений оперативного штаба России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По данным на 21 октября, с начала пандемии в Саратовской области заражение новой коронавирусной инфекцией официально подтверждено у 96 433 жителей региона, в том числе за последние сутки — у 427. Напомним, что сутками ранее выявлено 491 носителей коронавируса.

Выздоровел 86 361 пациент, из них за последние сутки выписаны 406 человек. Доля выздоровевших в Саратовской области в целом составила 89,56%.

Жертвами пандемии в регионе стали ещё 19 ковидных больных. Всего в области скончались 3563 пациента с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, в Саратовской области начался поэтапный ввод в эксплуатацию новой инфекционной больницы.