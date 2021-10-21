Краснодар, 21 октября, 2021, 14:02 — ИА Регнум. Власти Краснодарского края приняли решение ввести систему QR-кодов для посещения ресторанов и кафе на территории городов-курортов. Об этом 21 октября сообщил губернатор Вениамин Кондратьев в своём телеграм-канале.

Дарья Антонова ИА REGNUM Проверка QR-кода на входе в ресторан

«Учитывая тёплую погоду вполне ожидаемо, что в ближайшее время количество туристов в крае возрастёт. Мы должны сделать всё, чтобы не допустить вспышки заболеваемости на наших курортах», — прокомментировал глава региона.

В связи с этим принято решение — в период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября в городах-курортах посетить рестораны, кафе и другие досуговые учреждения можно будет исключительно при наличии QR-кода из личного кабинета госуслуг.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Кондратьев сообщил о том, что с 25 октября по 1 декабря посетить массовые мероприятий в регионе можно будет только по QR-кодам. При этом продлевать период нерабочих дней, установленный президентом РФ, в регионе не стали.