Калининград, 21 октября, 2021, 14:05 — ИА Регнум. Производимые в Калининграде грузоподъемное оборудование будет востребовано на рынке. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом 21 октября заявил премьер-министр России Михаил Мишустин при посещении ОАО «Балткран».

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"Производство у вас новейшее, в стране одно из самых востребованных. Что вы делаете в совершенно разных отраслях, атомные станции все потребляют ваши краны для монтажа и манипуляций с оборудованием, крупнейшие государственные компании. Сейчас что очень важно — вы становитесь очень важным звеном в программе, которая была инициирована президентом по инфраструктурным кредитам, которые выделяются нашим регионам, и облигациям. Это ещё один катализатор мощного строительства, создания планирования и организации строительства промышленных объектов и разных строек. Ваша продукция должна быть более востребована, а это хорошо», — сказал председатель правительства РФ.

ОАО «Балткран», расположенное в Калининграде, производит сложное грузоподъемное оборудование для терминалов морских и речных портов, железнодорожных терминалов и платформ по добыче нефти. Как передает корреспондент ИА REGNUM входе осмотра предприятия премьер-министру показали кабину автоматизированного крана, в работе которого участие оператора будет сведено к ряду операции при окончательной погрузке контейнера.