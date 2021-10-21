Минск, 21 октября, 2021, 14:00 — ИА Регнум. В лесном массиве Минского района было обнаружено место массового захоронения, как предполагается, более 8 тыс. погибших во время войны от рук немецко-фашистских оккупантов во время Великой Отечественной войны. Об этом 21 октября сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Белоруссии.

Расстрелы в лесу

«В лесном массиве Минского района вблизи въезда на полигон 120 отдельной гвардейской механизированной бригады Генеральная прокуратура проводит процессуальные действия. В ходе расследования уголовного дела о геноциде обнаружено и вскрыто место массового захоронения времен Великой Отечественной войны», — говорится в сообщении.

Также указывается, что на место захоронения прибыли премьер-министр страны Роман Головченко и министр обороны республики Виктор Хренин и добавляется, что, согласно данным прокуратуры, существует не менее семи таких мест вблизи урочища Уручье, в которых захоронено свыше 38 тыс. жертв нацистов.

Кроме того, уточняется, что, согласно архивным данным, в период с 1941 по 1944 годы немецко-фашистские оккупанты свозили сюда и расстреливали мирных жителей, военнослужащих из Минска и его окрестностей. После этого он хоронили людей в заранее выкопанных ямах глубиной до 5 метров и в соседних деревнях постоянно слышались звуки выстрелов, а также крики и стоны людей. Возле могил люди впоследствии находили большое число стреляных гильз и немецких винтовочных патронов.

Помимо того, отмечается, что для того, чтобы найти точное место захоронения было исследовано около 40 га территории, которая прилегает к урочищу.

«Сегодня в ходе осмотра верхнего слоя изымаются многочисленные костные останки, фрагменты одежды, обуви, боеприпасов, другие предметы, которые направляются для проведения экспертных исследований», — добавляется в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 октября стало известно, что Генеральная прокуратура России проверит бывших военнослужащих нацистской Германии на причастность к геноциду народов СССР в годы Великой Отечественной войны.