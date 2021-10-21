Ташкент, 21 октября, 2021, 13:58 — ИА Регнум. Основная ставка Центрального банка (ЦБ) Узбекистана была оставлена без изменений на уровне 14% годовых, сообщает пресс-служба Центрального банка Узбекистана.

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В сообщении регулятора отмечается, что ставка сохранена «в целях снижения уровня инфляции до 10% к концу года в условиях ускорения темпов экономического роста».

Кроме того, прежняя ставка поможет предотвратить факторы повышающих цены в экономике и неопределенности связанной со степенью их влияния, а также достижения 5% таргета инфляции в будущем.