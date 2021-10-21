Вашингтон, 21 октября, 2021, 13:58 — ИА Регнум. Трансатлантический альянс в настоящее время переживает серьёзный кризис. Страны Евросоюза, в частности Германия и Франция, всё меньше прислушиваются к мнению Вашингтона. А США не могут отстаивать западные интересы из-за Европы, которая всё чаще сотрудничает с Россией и Китаем. Об этом в своей статье для Wall Street Journal заявил обозреватель Уильям Галстон.

Elionas2 США и Евросоюз

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В качестве примера он привёл строительство газопровода «Северный поток — 2», которое, несмотря на решительные возражения США, завершила Германия, «укрепив свою энергетическую зависимость от России и ослабив осаждённую демократию на Украине». В свою очередь Франция, по его словам, объединилась с ФРГ, «чтобы добиться по отношению к России более примирительной позиции».

Галстон пишет, что времена, когда европейские страны вместе с США противостояли СССР, уже не вернуть, а предложение стран ЕС сотрудничать с Россией и Китаем угрожает влиянию Вашингтона в Индо-Тихоокеанском регионе.

«Позиция Европы по вопросам Тихого океана будет иметь последствия для трансатлантических проблем», — полагает Галстон.

Позицию европейских государств обозреватель объяснил желанием вести политику самостоятельно, исходя из европейских, а не только американских интересов. Однако при этом автор настаивает на том, что роль Европы на мировой арене заключается исключительно в безоговорочной поддержке Соединённых Штатов.

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Как сообщало иа, ранее российский постпред при ЕС Владимир Чижов заявил, что отношения США и Европейского союза являются отнюдь не идеальными и «не безоблачны». По его словам, ЕС не всегда действует только по указке из США и ещё «в состоянии генерировать собственные инициативы».

Он подчеркнул, что каким бы ни был «ренессанс трансатлантического взаимодействия», наблюдающийся с приходом с приходом в Белый дом Джо Байдена, противоречия сохраняются — и это не мелочь: например, значимыми являются проблемы в торговле.