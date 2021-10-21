Тбилиси, 21 октября, 2021, 13:57 — ИА Регнум. Сотрудники генпрокуратуры Грузии совместно с правоохранителями из Германии пресекли деятельность транснациональной группы, которую обвиняют в мошенничестве. Об этом 21 октября сообщил на брифинге прокурор Амиран Гулуашвили.

Цитата из к/ф «Золотой телёнок». Реж. Михаил Швейцер. 1968. СССР Мошенники

«В период преступной деятельности члены организованной группы мошенническим путем завладели миллионами евро, принадлежащими гражданам Федеративной Республики Германии, и легализовали незаконные доходы, полученные путем преступной деятельности», — сказал Гулуашвили.

Он сообщил, что в Грузии граждане Израиля совместно с местными жителями создали колл-центры, в которые наняли работников со знанием иностранных языков. Они звонили гражданам Евросоюза и от имени вымышленных компаний предлагали участвовать в электронной торговле ценными бумагами, акциями, валютой и криптовалютой.

Гулуашвили заявил, что группа действовала с 2015 года. Правоохранители задержали семь человек, из которых шестерым предъявили обвинение в мошенничестве и легализации теневых доходов.