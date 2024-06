Лос-Анджелес, США, 21 октября, 2021, 13:56 — ИА Регнум. Рэпер Лудакрис (Кристофер Бриджес) рассказал о конфликте голливудских звёзд Вина Дизеля и Дуэйна Джонсона. Об этом 21 октября сообщает портал We Got This Covered.

Цитата из к/ф «Форсаж». Реж. Ф. Гэри Грей. США, Китай, Япония. 2017 Дуэйн «Скала» Джонсон

«Все, что я могу сказать, это то, что, насколько я понимаю, я знаю, что это двое взрослых мужчин», — сказал Лудакрис в очередном интервью, подчеркнув, что не хочет вставать на чью-то сторону. Он отметил, что не хотел бы говорить на тему вне зависимости от того, что говорят Дизель и Джонсон. «Потому что это деликатная ситуация», — сказал рэпер.

Отметим, что 12 октября 2021 года в журнале Vanity Fair вышло интервью с Дуэйном Джонсоном, в котором актёр заявил, что сожалеет о том, что вынес конфликт с коллегой на публику. «Потому что, в конце концов, это противоречит моей ДНК. Я не делюсь такими вещами, — сказал Джонсон, — вот почему я говорю, что для меня это был не лучший день».

Напомним, в 2016 году, когда проходили съёмки фильма «Форсаж 8», Джонсон разместил пост в Instagram, в котором обвинил «коллег-мужчин» в непрофессионализме, также назвав их слабаками. Джонсон не написал, о ком конкретно идёт речь, но поклонники актёра поняли, кому были адресованы эти слова.