Ташкент, 21 октября, 2021, 13:56 — ИА Регнум. За девять месяцев 2021 года рост реального ВВП Узбекистана составил 6,9%. Об этом 21 октября говорится в сообщении Центрального банка (ЦБ) Узбекистана.

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Сообщается, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем промышленного производства в стране увеличился на 9%, сельского хозяйства — на 4,2%, строительства — на 4,5% и инвестиций в основной капитал — на 5%.

«За этот период доходы населения в реальном выражении увеличились на 10,4%», — отмечается в документе.

В то же время, говорится в сообщении регулятора, восстановление экономической активности в некоторых секторах экономики до уровня, предшествующего пандемии, займет более продолжительный период времени.