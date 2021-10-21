Томск, 21 октября, 2021, 13:55 — ИА Регнум. По состоянию на 21 октября в Томской области подтверждено 46 057 случаев заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM 21 октября в оперативном штабе региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Врач

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По данным оперштаба, за прошедшие сутки в Томской области COVID-19 диагностировали у 154 человек, выздоровели 52 томича.

Общее число выздоровевших в регионе на сегодняшний день — 37 786 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 октября в Томской области было подтверждено 152 случая заражения коронавирусом.