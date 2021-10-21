Красногорск, 21 октября, 2021, 14:02 — ИА Регнум. Работодателей Подмосковья обязали перевести на удаленку 30% своих сотрудников. Соответствующее требование предусмотрено в постановлении губернатора Московской области от 21 октября 2021 года № 387-ПГ.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Указанную долю необходимо рассчитать от общей численности без учета вакцинированных и переболевших работников.

Удаленный режим работы, согласно нормативно-правовому акту, обязателен в период с 25 октября 2021 года по 25 февраля 2022 года.