Элиста, 21 октября, 2021, 13:50 — ИА Регнум. Решения о вводе дополнительных ограничений в связи с эпидемиологической ситуацией по коронавирусу приняты в Республике Калмыкия 21 октября. Об этом на своей странице в instagram сообщил глава региона Бату Хасиков.

Glava.region08.ru Бату Хасиков

Следите за развитием событий в трансляции: «Рекордная смертность от COVID-19 в России и «второй локдаун» — трансляция»

«В Калмыкии нам удаётся сдерживать рост заболеваемости, во многом благодаря нашим медикам. Но расслабляться нельзя. С коллегами на заседании Оперативного штаба обсудили новые меры предосторожности и ограничения. Это введение QR-кодов, дополнительные каникулы в образовательных учреждениях с 23 октября до 7 ноября, а также перевод на удаленку сотрудников старше 60 лет», — написал глава региона.

Исполнение новых и уже действующих мер, в частности, принятого накануне, 20 октября, решения об обязательной вакцинации отдельных групп населения, в регионе намерены строго контролировать в ежедневном режиме.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 октября в Калмыкии введена обязательная вакцинация от коронавируса для целого ряда групп населения, в том числе — для жителей старше 60 лет.