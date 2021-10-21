Братск, Иркутская область, 21 октября, 2021, 13:50 — ИА Регнум. В Братске полицейские привлекли к ответственности родителей курение несовершеннолетних детей. Об этом сообщает региональное управление МВД РФ.

Https://indsi.ru/ Курение

«Сотрудники полиции в ходе мониторинга социальных сетей выявили публикацию, содержащую видеозапись, на которой двое детей потребляют табак. Полицейскими установлено, что инцидент произошёл 19 октября у входа в развлекательный центр в городе Братске. За несколько часов сотрудниками органов внутренних дел были установлены личности 6-летнего мальчика и 12-летней девочки. Родители детей рассказали инспектору по делам несовершеннолетних, что про вредную привычку не знали, а также признали свою вину в том, что недоглядели за их поведением», — рассказали в ведомстве.

С семьями была проведена профилактическая беседа. В отношении родителей составлен административный протокол. Дети будут поставлены на соответствующие учёты.