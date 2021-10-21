Кабул, 21 октября, 2021, 13:58 — ИА Регнум. Несколько журналистов, освещавших в Кабуле женскую демонстрацию, были избиты членами радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом сообщает 21 октября агентство Amaj News.

Президентский дворец Арг в Кабуле

Утром в Кабуле женщины, недовольные сложной экономической обстановкой в Афганистане, устроили акцию протеста возле здания министерства исламского призыва, ориентации, повеления благого и запрета предосудительного. Они выкрикивали лозунги с требованиями дать голодному народу «труд, хлеб, образование», позволить женщинам работать, а девочкам — учиться в школах.

Нескольких журналистов, присутствовавших на демонстрации, избили радикалы, движение которых теперь находится у власти.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Афганистане родственники погибших террористов-смертников получили от радикалов деньги и одежду, также им пообещали участки земли.

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