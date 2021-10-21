Таллин, 21 октября, 2021, 13:49 — ИА Регнум. Крупные фирмы-продавцы электроэнергии в Эстонии начали отменять заключенные ранее договоры с фиксированной ценой и перезаключать их по более высоким тарифам. Об этом сообщил государственный телеканала страны ETV.

Электричество

Отмечается, что для клиентов — предприятий и фирм — это стало неприятной неожиданностью, потому что о возможности одностороннего пересмотра договоров партнеры им не сообщали.

Например, запрос на пересмотр договора получили два крупных спа-отеля в Пярну (западная Эстония). А компания Astri Grupp, которая управляет несколькими торговыми центрами и рынком у Балтийского вокзала в Таллине, уже лишилась договора с фиксированной ценой и вынуждена покупать электричество по биржевой цене.

Уведомления о пересмотре договоров начала рассылать компания Olerex, обслуживающая крупных клиентов. Госкомпания «Эстонская энергия» (Eesti Energia) и предприятие Eesti Gaas)"эстонский газ») заявили в этой связи, что не рассматривают вопроса о пересмотре договоров со своими клиентами.