Ульяновск, 21 октября, 2021, 13:49 — ИА Регнум. В Ульяновской области третьи сутки подряд число победивших коронавирус превысило количество вновь подтверждённых случаев заражения, составив соответственно 427 и 409. Такие данные приводит оперативный штаб России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По данным на 21 октября, с начала пандемии в Ульяновской области лабораторно подтверждён 90 491 случай заражения коронавирусом, в том числе за последние сутки — 409.

Выздоровели 79 832 ковид-пациента, из них за последние сутки победили болезнь 427 человек. Доля выздоровевших составила 88,22%.

От осложнений, вызванных COVID-19, в Ульяновской области умерли ещё восемь больных. Таким образом, число жертв пандемии в регионе достигло 2858 человек.

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Как сообщало ИА REGNUM, 20 октября губернатор Ульяновской области Алексей Русских посетил Новомалыклинский район «для оперативного решения проблемных вопросов здравоохранения». В частности, снятия кадровой проблемы и разработки мер обеспечения доступности медицинской помощи жителям отдалённых населённых пунктов.