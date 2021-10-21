Владимир, 21 октября, 2021, 13:48 — ИА Регнум. Во Владимирской области 21 октября подтверждено 299 новых случаев заражения коронавирусом — на два больше, чем за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего в области были зарегистрированы 59 тыс. 669 носителей вируса.

После выздоровления были выписаны 51 тыс. 996 пациентов, в том числе 71 человек — за последние сутки.

За весь период скончались 2149 человек. За последние сутки подтверждено девять новых летальных случаев.