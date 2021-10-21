Москва, 21 октября, 2021, 13:47 — ИА Регнум. Госдума в итоговом, третьем чтении приняла закон о пополнении Пенсионного фонда России средствами, изъятыми у коррупционеров, передает корреспондент ИА REGNUM 21 октября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Пенсионный фонд России

Перечень доходов, за счет которых формируется бюджет Пенсионного фонда РФ, дополняется конфискованными денежными средствами, полученными в результате совершения коррупционных правонарушений, а также деньгами от реализации конфискованного имущества, полученного в результате совершения коррупционных правонарушений.

Ранее лидер СРЗП депутат ГосдумыСергей Мироновпредложил главе Пенсионного фонда России Андрею Кигимунаписать заявление об отставке.