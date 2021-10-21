Красногорск, 21 октября, 2021, 13:50 — ИА Регнум. Работодателей Подмосковья обязали перевести на удаленку всех сотрудников из групп риска. Соответствующее требование предусмотрено в постановлении губернатора Московской области от 21 октября 2021 года № 387-ПГ.

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Речь идет о работниках старше 60 лет и гражданах, имеющих хронические заболевания. Однако правило не распространяется на вакцинированных и переболевших COVID-19 работников.

Удаленный режим работы для этих сотрудников, согласно нормативно-правовому акту, обязателен в период с 25 октября 2021 года по 25 февраля 2022 года.